В Перми ушел из жизни чемпион России по плаванию
22 ноября ушел из жизни старший тренер по спортивному плаванию спорткомплекса «Олимпия», мастер спорта СССР по плаванию, чемпион РФСР Анатолий Виноградов. Об этом сообщает пресс-служба пермского спорткомплекса. Ему было 64 года. Причина смерти не уточняется.
Анатолий Виноградов родился 29 июля 1962 года. Он окончил Волгоградский государственный институт физической культуры. Карьерный путь начал в Березниках. Затем он вернулся в Пермь, где работал тренером по плаванию в СК «Олимпия» со дня его открытия.