Анатолий Виноградов родился 29 июля 1962 года. Он окончил Волгоградский государственный институт физической культуры. Карьерный путь начал в Березниках. Затем он вернулся в Пермь, где работал тренером по плаванию в СК «Олимпия» со дня его открытия.