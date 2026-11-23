Дело о контрабанде сигарет на 69 млн рублей дошло до суда в Петербурге
Перед Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга предстанут фигуранты дела о контрабанде сигарет на сумму свыше 69 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в декабре 2024 года четверо участников организованной группы наладили канал незаконного ввоза сигарет через границу РФ. Дальше схема шла по накатанной: продукцию покупали, хранили, перевозили и сбывали — всю без маркировки. Товар доставляли грузовиками, а складировали на арендованных площадях в Петербурге и Ленинградской области.
Общая стоимость незаконно ввезенных сигарет превысила 69 млн рублей. Пресечь деятельность злоумышленников удалось сотрудникам правоохранительных органов. Теперь дело рассмотрит суд.