По версии следствия, в декабре 2024 года четверо участников организованной группы наладили канал незаконного ввоза сигарет через границу РФ. Дальше схема шла по накатанной: продукцию покупали, хранили, перевозили и сбывали — всю без маркировки. Товар доставляли грузовиками, а складировали на арендованных площадях в Петербурге и Ленинградской области.