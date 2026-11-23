ЯрГРЭС начала работу 21 ноября 1926 года. Электростанция снабжала энергией не только Ярославль, но и предприятия Костромы, Рыбинска и Ростова. Ярославль стал вторым городом в России, где организовали централизованное теплоснабжение. Музей разместили в историческом здании электростанции, которой в ноябре исполнилось 100 лет.