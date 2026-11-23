В Ярославле в здании ЯрГРЭС открыли музей энергетики
В историческом здании Ярославской государственной районной электростанции (ЯрГРЭС) открылся музей энергетики. Об этом сообщила мэрия Ярославля.
В музее воссоздали интерьеры помещений станции 1920–1930-х годов. В экспозицию вошли научные и технические артефакты, а также свидетельства истории предприятия и энергетической отрасли.
Музей создавали с прошлого года. В церемонии открытия приняли участие мэр Ярославля Алексей Михайлов и глава Заволжского района Андрей Мамонтов.
ЯрГРЭС начала работу 21 ноября 1926 года. Электростанция снабжала энергией не только Ярославль, но и предприятия Костромы, Рыбинска и Ростова. Ярославль стал вторым городом в России, где организовали централизованное теплоснабжение. Музей разместили в историческом здании электростанции, которой в ноябре исполнилось 100 лет.