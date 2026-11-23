Франция может перестать существовать, если удары по Москве будут продолжаться. С таким предостережением глава леворадикальной «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон выступил 22 ноября. «Россия простирается на 11 часовых поясов. Вы думаете, что можно бомбить ее столицу, и она скажет: "Ну что ж, давайте будем разумными?" Конечно, нет. Она будет защищаться. Мы не простираемся на 11 часовых поясов. Один удар по нашим ядерным объектам — и Франции больше нет. Все кончено»,— заявил Меланшон.