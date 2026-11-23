Кандидаты в президенты Франции не собираются помогать Украине
Франция может перестать существовать, если удары по Москве будут продолжаться. С таким предостережением глава леворадикальной «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон выступил 22 ноября. «Россия простирается на 11 часовых поясов. Вы думаете, что можно бомбить ее столицу, и она скажет: "Ну что ж, давайте будем разумными?" Конечно, нет. Она будет защищаться. Мы не простираемся на 11 часовых поясов. Один удар по нашим ядерным объектам — и Франции больше нет. Все кончено»,— заявил Меланшон.
Второй по популярности кандидат в главы Елисейского дворца выступил на тему российско-украинского конфликта далеко не впервые. На прошлой неделе, например, после признания Парижа, что французские военнослужащие находятся на территории Украины для обучения украинской армии, и последующего заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что это равносильно прямому участию в конфликте, Жан-Люк Меланшон предупредил о риске превращения Франции в «соучастника войны».
Еще на пресс-конференции 23 сентября, посвященной началу своей президентской кампании, Меланшон предположил, что Европе следует, «возможно, задаться вопросом», не связана ли эскалация российской угрозы с дальними ударами Киева.
А 7 ноября лидер французских левых, не раз подвергавшийся критике за предположение, что свою роль в присоединении Крыма к России сыграло расширение НАТО на восток, предложил провести референдум в Донбассе, чтобы его жители могли решить, «хотят ли они быть украинцами или русскими».
С самого начала украинского конфликта Париж входил в число наиболее горячих сторонников Украины. Неслучайно именно Париж принял у себя штаб-квартиру «коалиции желающих» (которую, впрочем, в ближайшие месяцы, скорее всего, перенесут на территорию Великобритании). Позицию Жан-Люка Меланшона можно было бы счесть «особым мнением», если бы схожее отношение к участию Франции в конфликте не демонстрировала фаворит президентских выборов Марин Ле Пен. Согласно данным социологической компании Elabe от 14 ноября, она лидирует в предвыборной гонке с результатом около 32% (примерно 17% за Меланшона).
Все последние годы икона французских крайне правых прилагала немало усилий, чтобы избавить свое «Национальное объединение» от имиджа пророссийской партии, который сформировался из-за кредита, полученного в 2014 году от одного из российских банков, и личной встречи Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Но попытка дистанцироваться от России не сделала политика другом Украины.