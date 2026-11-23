Здание рассчитано на 500 студентов. В нем разместятся столовая на 200 мест, классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, кабинеты архитектурной графики, компьютерный класс для демонстрационных экзаменов, макетная мастерская и лекционная аудитория, совмещенная с музеем колледжа. Отдельное помещение отведут под дистанционное обучение и онлайн-консультации. В части кабинетов установят раздвижные перегородки, чтобы менять размер аудиторий под задачи занятий. Также студентам оборудуют коворкинг с атриумом. Во дворе колледжа обустроят площадку для геодезической практики, спортивную зону с волейбольно-баскетбольной площадкой, место для отдыха и проведения образовательных и культурных мероприятий, а также выставочные пространства.