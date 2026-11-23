В Перми завершили возведение каркаса нового корпуса строительного колледжа
В Перми на Комсомольском проспекте, 59, завершено возведение монолитного каркаса нового учебного корпуса Пермского строительного колледжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Строители возвели двухуровневое здание — одна его часть трехэтажная, другая четырехэтажная. Общая площадь составит почти 8 тыс. кв. м.
Сейчас строители продолжают устройство пластового дренажа. Параллельно ведется монтаж инженерных сетей. Начата и отделка технических помещений подвала. Затем подрядчик приступит к внутренней отделке учебных помещений. Как отмечают в краевом минстрое, на фасаде, выходящем на Комсомольский проспект, восстановят декоративные кронштейны, венчающие карнизы и пилястры.
Здание рассчитано на 500 студентов. В нем разместятся столовая на 200 мест, классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, кабинеты архитектурной графики, компьютерный класс для демонстрационных экзаменов, макетная мастерская и лекционная аудитория, совмещенная с музеем колледжа. Отдельное помещение отведут под дистанционное обучение и онлайн-консультации. В части кабинетов установят раздвижные перегородки, чтобы менять размер аудиторий под задачи занятий. Также студентам оборудуют коворкинг с атриумом. Во дворе колледжа обустроят площадку для геодезической практики, спортивную зону с волейбольно-баскетбольной площадкой, место для отдыха и проведения образовательных и культурных мероприятий, а также выставочные пространства.
Ранее сообщалось, что возведение нового корпуса Пермского строительного колледжа планируется завершить в 2027 году.