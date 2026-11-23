Почти на 9% вырос оборот розничной торговли в Воронежской области
В период с января по сентябрь 2026 года оборот розничной торговли в Воронежской области составил 821,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 8,7%. На 96,4% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок соответственно составила 3,6%. Об этом рассказали в Воронежстате.
В макроструктуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные товары, доля которых, по данным Воронежстата, достигла 58,3%. Наибольший удельный вес приходился на продажу легковых автомобилей и автомобильного бензина, лекарственных средств, дизельного топлива, одежды, косметических и парфюмерных товаров.
Таким образом, доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в общем объеме оборота розничной торговли составила 41,7%. Среди пищевых продуктов наибольшую долю занимали мясо и мясные продукты, молочные продукты, кондитерские изделия, рыба, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, свежие фрукты и овощи.
Продуктов за три квартала 2026 года населению Воронежской области было продано на 343 млрд руб., непродовольственных товаров — на 478,7 млрд руб., что в товарной массе больше соответствующего периода предыдущего года по пищевой группе на 5,8%, а по непродовольственной — на 11%.
«Предприятиями общественного питания за девять месяцев 2026 года реализовано продукции на сумму 37,3 млрд руб., что составило 100% к соответствующему периоду предыдущего года»,— отметили в Воронежстате.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с 1 марта 2027 года в Воронежской области разрешат работу в многоквартирных домах только тех пивных магазинов, площадь торгового зала которых составляет не менее 50 кв. м. в облцентре и не менее 25 кв. м в муниципалитетах. Ограничения затронут 273 торговых точки в регионе, 13% из которых могут закрыться. Власти рассчитывают за счет изменений снизить социальную напряженность вблизи многоквартирных домов. Эксперты сомневаются в эффективности принятых ограничений, отмечая, что спрос на пиво сместится в сторону федеральных ритейлеров.