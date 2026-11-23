На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с 1 марта 2027 года в Воронежской области разрешат работу в многоквартирных домах только тех пивных магазинов, площадь торгового зала которых составляет не менее 50 кв. м. в облцентре и не менее 25 кв. м в муниципалитетах. Ограничения затронут 273 торговых точки в регионе, 13% из которых могут закрыться. Власти рассчитывают за счет изменений снизить социальную напряженность вблизи многоквартирных домов. Эксперты сомневаются в эффективности принятых ограничений, отмечая, что спрос на пиво сместится в сторону федеральных ритейлеров.