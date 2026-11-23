Форум предпринимателей в Воронеже впервые пройдет без поддержки облправительства
Одиннадцатый Воронежский форум предпринимателей в сити-парке «Град» 8 декабря впервые за свою историю пройдет без участия чиновников и без поддержки регионального правительства. Об этом сообщил модератор пленарного заседания форума, глава ГК Хамина Евгений Хамин в своем Telegram-канале.
Господин Хамин подчеркнул, что «так будет не всегда», и отметил преимущества нового формата: «Будет намного более открытый, острый диалог». Главная тема форума в этом году обозначена как «Ответственность за развитие области: предприниматель создает, региональная власть как минимум не мешает, как максимум помогает».
По словам бизнесмена, речь пойдет о «растущей роли предпринимателей в создании условий чиновникам для выполнения ими своих обязательств перед населением». Также заявлена дискуссия о том, существуют ли обязательства власти перед предпринимателями и в какой мере они выполняются.
В программе форума планируется 12 прикладных секций, предполагающих разбор реальных кейсов и поиск инструментов преодоления кризисов. Специальным гостем мероприятия должен стать президент ассоциации спикеров СНГ Радислав Гандапас. Полный состав участников организаторы обещают опубликовать 26 ноября.
Источник «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве подтвердил, что в этом году Воронежский форум предпринимателей в «Граде» пройдет по инициативе и при организации самого бизнеса:
«Отдаем должное ГК Хамина — они поддерживают форум, который несколько лет проводило правительство. Значит, был создан ценный творческий продукт, который стало жаль терять самому сообществу, на которое он и был направлен. При этом ресурсы профильного министерства (с экономией более чем в десять раз) все равно были направлены на предпринимательскую среду, которой фактически целую неделю предлагали менее масштабные, но более целевые и разноформатные мероприятия».
Кроме того, собеседник «Ъ-Черноземье» отметил, что примерно в одно и тоже время в Воронеже запланированы еще несколько крупных коммерческих форумов для бизнеса, «которые было бы нецелесообразно перебивать бюджетным мероприятием». «Уже в эту среду многие ждут "Альфа-конфу", на которую приезжают знаковые федеральные эксперты, а уровень организации трудно перебить по определению. Так что здесь могла бы быть излишняя конкуренция»,— пояснил он.
Первый Воронежский форум предпринимателей прошел 19 ноября 2014 года. В прошлом году при поддержке министерства предпринимательства, торговли и туризма региона, а также объединения «Опоры России» состоялся юбилейный — десятый — форум, в котором приняли участие 200 спикеров и 81 компания. По данным организаторов, мероприятие посетили 4,5 тыс. человек.
О том, как прошел десятый форум предпринимателей в Воронеже,— в материале «Ъ-Черноземье» «Бизнесу повышают ответственность».