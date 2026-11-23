«Отдаем должное ГК Хамина — они поддерживают форум, который несколько лет проводило правительство. Значит, был создан ценный творческий продукт, который стало жаль терять самому сообществу, на которое он и был направлен. При этом ресурсы профильного министерства (с экономией более чем в десять раз) все равно были направлены на предпринимательскую среду, которой фактически целую неделю предлагали менее масштабные, но более целевые и разноформатные мероприятия».