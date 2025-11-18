Бизнесу повышают ответственность

За последние два года в стране было введено два новых стандарта, позволяющих оценить социальную ответственность компаний: ЭКГ и стандарт общественного капитала, причем первый из них влияет на итоговый балл второго. Представители бизнеса отмечают сложности при предоставлении отчетности и несовершенство процедуры оценки. Представители федеральных и региональных институтов развития и бизнеса обсудили на десятом Воронежском форуме предпринимателей 14 ноября существующие сложности при оценке и мерах поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели.

Об одном из новых способов оценки компаний, федеральном проекте «Стандарт общественного капитала бизнеса», рассказала заместитель генерального директора московского АНО «Общественный капитал» Екатерина Копаева. Предполагается, что благодаря этой системе бизнес получит инструмент расширения практики составления и раскрытия информации об устойчивом развитии. Он также призван стать «российским инструментом оценки с международным потенциалом». По словам госпожи Копаевой, перед разработчиками стояли две задачи: создать систему оценки вклада бизнеса в национальные цели и разработать меры поддержки для социально ориентированных компаний.

Стандарт оценивает бизнес по 95 показателям, сгруппированным в четыре блока: «Сохранение населения», «Реализация потенциала», «Экологическое благополучие» и «Устойчивая динамичная экономика». «Таким образом, оценивая компанию по стандарту, мы измеряем ее вклад в достижение этих целей»,— пояснила госпожа Копаева. Примечательно, что вопреки рекомендации в проекте постановления правительства об использовании стандарта крупным бизнесом на данный момент, по словам спикера, более 80% компаний, вошедших в рейтинг, составили представители МСП. На данный момент участие добровольное и конфиденциальное.

Примечательно, что ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство), введенный в 2024 году как импортозамещающий аналог ESG, стал лишь одним из факторов при формировании итоговой оценки. «ЭКГ-рейтинг вошел в стандарт как отдельный показатель — "Индекс деловой репутации". Он позволяет набрать до 33 баллов. Однако для попадания в федеральный реестр стандарта необходимо набрать не менее 50, а значит, высокого ЭКГ-рейтинга для этого недостаточно»,— отметила госпожа Копаева и добавила, что компании, прошедшие оценку по полному перечню, могут претендовать на дополнительную поддержку со стороны властей.

Впрочем, пока лишь нематериальную: продвижение в СМИ и обучение. Финансовые меры на федеральном уровне ожидаются только к следующему году.

На сегодня соглашения о сотрудничестве АНО «Общественный капитал» подписаны с 17 регионами, причем в Черноземье из шести регионов к проекту пока присоединилась только Липецкая область.

Руководитель местного Агентства по привлечению инвестиций и региональному развитию Елена Лапина отметила, что «Воронежская область стала второй после Владимирской в России, где начали активно развивать ЭКГ-рейтинг: взаимодействовать с бизнесом, проводить информационные кампании и форумы, оказывать помощь в получении статуса “ответственная компания”,— констатировала она и подчеркнула централизованность внедрения практики.— Хочу прояснить: это федеральная программа, реализуемая по инициативе президента. Мы в регионах лишь адаптируем ее в рамках своего законодательства».

По ее словам, основные преференции, на которые могут рассчитывать лидеры рейтинга,— упрощение процедур и приоритетность при рассмотрении заявок. «Мы проанализировали законы области и максимально снизили требования для ответственных компаний — будь то снижение процента по кредиту, получение земельного участка без торгов или упрощенное получение иных мер поддержки. Росреестр выдает таким компаниям разрешения за один день, а на региональном уровне все министерства ставят их заявки в приоритет»,— заявила госпожа Лапина.

Воронежская область активно внедряет ЭКГ-рейтинг в систему госзакупок.

В сентябре губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что с середины 2024 года в регионе было объявлено около 300 закупок на общую сумму 3 млрд руб. с учетом индекса деловой репутации.

До конца года планируется использовать такой подход при заключении контрактов на 4 млрд руб., а со следующего года полностью перейти на эту систему. При этом статус «ответственных» уже получили более 200 компаний.

Представители бизнеса и экспертного сообщества добавили в дискуссию полемичности. Гендиректор воронежского ООО «Атоминфо» (занимается монтажом промышленных машин и оборудования) Евгения Гордеева обозначила основной тренд в формировании отношения к компаниям: «Экономика стала в большой степени экономикой репутации». Она призвала малый и средний бизнес не пугаться новых требований: «Организовать субботник, помочь одной школе, одному садику, приюту — такой вклад посилен для любого бизнеса и вызывает уважение». При этом она призналась, что компания сталкивалась с проблемами при предоставлении подтверждений внесенного вклада: «Мы собираем благодарственные письма от администрации или организаций. Любую помощь нужно фиксировать, иначе подтвердить свои баллы в рейтинге будет невозможно»,— пояснила госпожа Гордеева.

Острую критику существующих критериев оценки бизнеса в рамках ЭКГ-рейтинга высказала методический директор экспертного сообщества «Страктика» (образовательный проект для бизнеса) Анна Киреева. «Не все компании надо уговаривать быть социально ответственными — они сами добровольно пошли в социальное предпринимательство, но в ЭКГ-рейтинг они не попадут, потому что у них не хватает оборотов»,— заявила она. По ее мнению, в системе рейтингования есть недоработка, так как она не учитывает бизнес с высоким социальным эффектом, но низкими финансовыми показателями.

«Очень легко быть социально ответственным, когда у тебя миллиардные обороты и высокая рентабельность. Но, когда ты еле-еле выживаешь, потому что твоя целевая аудитория, например, инвалиды, больших денег и оборотов там нет», — резюмировала госпожа Киреева.

Несмотря на критику, эксперт признала, что ЭКГ-рейтинг — «хорошая история про доверие к организации, если это делается не для галочки». Главный вывод дискуссии, прозвучавший из уст спикеров, сводился к тому, что новые стандарты — это не просто «галочка» для получения льгот, но и инструмент для систематизации своего вклада в общество, который становится основой долгосрочного доверия.

Ульяна Ларионова