Троих участников наркогруппы в Удмуртии осудили на 17 лет
Они произвели более 64 кг мефедрона в подпольной лаборатории
Верховный суд Удмуртии приговорил трех участников организованной группы к 15–17 годам лишения свободы за производство более 64 кг мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.
По данным суда, трое обвиняемых в возрасте 30, 32 и 43 лет организовали подпольную нарколабораторию в Завьяловском районе. Один из осужденных — житель Малопургинского района Удмуртии, двое других — жители Агрыза (Татарстан).
Для производства наркотиков они использовали морские контейнеры, которые закопали в землю и оборудовали вход. Внутри разместили необходимое оборудование и провели электричество. Участники группы распределили между собой роли и планировали в дальнейшем сбывать произведенные наркотики.
В общей сложности они изготовили 64,17 кг мефедрона. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Удмуртии 24 декабря 2025 года, наркотики изъяли из незаконного оборота.
Одному из подсудимых суд назначил 17 лет лишения свободы, двум другим — по 15 лет. Кроме того, им назначили штрафы от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.
Суд также постановил конфисковать мобильные телефоны, земельный участок и оборудование лаборатории, использовавшиеся при совершении преступления.
Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере квалифицировано по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.