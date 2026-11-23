Во втором квартале этого года Башкирия поднялась на 53-е место в рейтинге регионов по доходам населения. По данным РИА «Рейтинг», среднедушевые доходы населения во втором квартале года составляли 57,5 тыс. руб. в месяц. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в республике равняется 2,3. По сравнению с прошлым годом доходы населения увеличились на 7,8%.