Жителя Зеленодольска осудили за укус полицейского при задержании
Зеленодольский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно 36-летнего мужчину, укусившего полицейского за предплечье при задержании. Испытательный срок составил три года, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Инцидент произошел в начале августа на улице Чкалова. Водитель с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП. Полицейские попросили мужчину пройти в патрульный автомобиль для составления протокола и освидетельствования. Находясь в машине, он попытался покинуть ее и воспрепятствовать действиям сотрудников полиции, после чего укусил одного из них за предплечье.
Суд признал его виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Подсудимый признал вину частично.