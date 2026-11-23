Инцидент произошел в начале августа на улице Чкалова. Водитель с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП. Полицейские попросили мужчину пройти в патрульный автомобиль для составления протокола и освидетельствования. Находясь в машине, он попытался покинуть ее и воспрепятствовать действиям сотрудников полиции, после чего укусил одного из них за предплечье.