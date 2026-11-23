Площадь медучреждения составит 3,3 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на прием до 200 детей за смену. В поликлинике оборудуют кабинеты хирурга и травматолога-ортопеда, помещения для неотложной помощи и инфекционный блок.