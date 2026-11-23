На Пулковском шоссе в Петербурге построят детскую поликлинику
Новую детскую поликлинику на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга планируют открыть в 2027 году. Строительство трехэтажного здания уже началось: девелопер Setl Group получил необходимое разрешение, сообщили в пресс-службе компании.
Площадь медучреждения составит 3,3 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на прием до 200 детей за смену. В поликлинике оборудуют кабинеты хирурга и травматолога-ортопеда, помещения для неотложной помощи и инфекционный блок.
На втором этаже разместят кабинеты участковых педиатров и узких специалистов, а на третьем — отделение лучевой и функциональной диагностики с кабинетами УЗИ и ЭКГ.
Поликлинику построят на территории жилого проекта «Парадный ансамбль». После завершения работ застройщик намерен безвозмездно передать здание городу.