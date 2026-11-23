Устройство подает кислород, стимулируя работу бактерий, которые способны окислять нефтепродукты. Для этого многоканальный скважинный инъектор устанавливают в скважине на необходимой глубине и через диффузионную силиконовую трубку подают в воду кислород. Эффективность технологии проверили на образцах загрязненного мазутом песчаного грунта. В ходе лабораторного эксперимента загрязнение за три месяца снизилось на 22%.