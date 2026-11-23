Ученые ПГНИУ запатентовали устройство для очистки подземных вод от нефтепродуктов
Сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с индустриальными партнерами получили патент на устройство для очистки подземных вод от нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Устройство подает кислород, стимулируя работу бактерий, которые способны окислять нефтепродукты. Для этого многоканальный скважинный инъектор устанавливают в скважине на необходимой глубине и через диффузионную силиконовую трубку подают в воду кислород. Эффективность технологии проверили на образцах загрязненного мазутом песчаного грунта. В ходе лабораторного эксперимента загрязнение за три месяца снизилось на 22%.
Авторами изобретения являются замдиректора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович, ведущий сотрудник лаборатории геологии техногенных процессов Вадим Хмурчик, сотрудники лаборатории неразрушающего контроля Алексей Барышников и Геннадий Роговский. Правообладателями патента — ПГНИУ, ООО «Лаборатория неразрушающего контроля» и ООО «Малое инновационное предприятие "ГеоИнновация Плюс"».