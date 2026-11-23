В Самаре снесут 11 домов ради комплексного развития территории у Московского шоссе
На участке площадью почти 5 гектаров в Октябрьском районе разрешили построить жилье высотой до 22 этажей
Министерство градостроительной политики Самарской области приняло решение о комплексном развитии территории жилой застройки в Октябрьском внутригородском районе Самары. Под реновацию попадает квартал площадью 4,94 га, ограниченный улицами Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московским шоссе. Соответствующий приказ подписала министр Екатерина Семенова.
Согласно документу, в границах территории расположены 11 многоквартирных домов, которые пойдут под снос. Девять из них уже признаны аварийными и подлежащими сносу, еще два — дома 1950 года постройки на Тихвинской, 21 и 25 — соответствуют критериям для включения в программу реновации. Помимо жилья, в перечень попали гаражи, котельная на Советской Армии и здание на Тихвинской, 15а.
На освободившемся месте разрешено возводить многоэтажную жилую застройку. Максимальная высота зданий составит 75 м, или 22 надземных этажа. Площадь застройки в границах участка ограничена 40%. Минимальный процент озеленения — от 10 до 15% в зависимости от площади участка. Нежилые помещения в составе жилого комплекса должны занимать от 1 до 15% общей площади.
На реализацию проекта отведено семь лет со дня заключения договора о комплексном развитии территории. Еще девять месяцев дается на подготовку документации по планировке.
Жителям коммунальных квартир в сносимых домах, которые не признаны аварийными, по решению о комплексном развитии могут предоставить отдельное жилье в собственность или по договору социального найма.