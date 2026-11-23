Согласно документу, в границах территории расположены 11 многоквартирных домов, которые пойдут под снос. Девять из них уже признаны аварийными и подлежащими сносу, еще два — дома 1950 года постройки на Тихвинской, 21 и 25 — соответствуют критериям для включения в программу реновации. Помимо жилья, в перечень попали гаражи, котельная на Советской Армии и здание на Тихвинской, 15а.