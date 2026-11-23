Тамбовская, Липецкая и Курская области вошли в число лидеров по доле импорта на отдельных оптовых рынках
Регионы Черноземья заняли ведущие позиции в России по импорту на оптовых рынках
Регионы Черноземья заняли ведущие позиции в России по зависимости оптовой торговли от зарубежных товаров по итогам трех кварталов 2026 года. Абсолютным лидером страны по доле иностранной продукции в поставках легковых машин стала Тамбовская область. В топ-3 лидеров по закупкам компьютеров вошла Липецкая область, а бытовой техники — Курская. Это следует из аналитического исследования сети FinExpertiza на основе данных Росстата.
В сегменте легковых машин и легкого коммерческого транспорта (по России в среднем — 39,6%) оптовый оборот Тамбовской области практически закрывается импортом (99%). На 12-й строчке в этой же группе оказалась Орловская область: зарубежная техника занимает 16,7% местных оптовых партий.
В опте компьютерной техники и электроники (среднероссийская планка — 59,6%) в верхней части рейтинга оказались три региона Черноземья:
Липецкая область стала третьей по стране с 96,2% (уступив лишь Приморскому краю и Калининградской области);
Воронежская область заняла шестую позицию: здесь на внешние поставки приходится 88% оптового оборота;
Курская область стала 15-й с результатом 60%.
Среди оптовиков бытовой техники (в России на импорт приходится 46,8%) Курская область заняла третью строчку с показателем 96,2% (выше расположились Карачаево-Черкесская Республика и Ульяновская область). Десятое место заняла Белгородская область, где зарубежная продукция обеспечивает 84,9% опта.
Кроме того, Курская область расположилась на 12-й позиции в оптовой торговле одеждой и обувью с показателем 25,7% (при среднероссийском уровне 30,3%).
В среднем по России за девять месяцев 2026 года присутствие импорта в оптовом звене снизилось в 1,5 раза — с 24,8% до 17,2% год к году. Однако на семилетней дистанции показатель, напротив, вырос: в 2019 году он не превышал 10%.