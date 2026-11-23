Тепло в дома Металлургического района Челябинска могут вернуть вечером 24 ноября
Авария произошло ранним утром 23 ноября
Полностью восстановить теплоснабжение и горячую воду в домах и соцобъектах Металлургического района Челябинска планируют к вечеру завтрашнего дня, 24 ноября. Такие цифры назвали на расширенном оперштабе, сообщает пресс-служба мэрии.
В заседании, которое прошло в районной администрации, участвовали сотрудники прокуратуры, управляющих компаний и профильных ведомств. На данный момент тепло есть в медучреждениях по поручению главы города Алексея Лошкина. Две больницы запитаны от мобильных котельных, одна — переключена на мощности компании «УСТЭК-Челябинск». Школы и детские сады продолжат работать с учетом мониторинга температуры в помещениях. С 20:00 23 ноября на территории района начнут работу пункты временного размещения: в киноцентре «Импульс», спорткомплексе «Метар-Спорт», школе-интернате №3 (Каштак) и школе №94 (поселок Аэропорт).
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, повреждение теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ ЧМК оставило без тепла сотни домов и соцобъектов в Металлургическом районе Челябинска. Бригады прибыли на объект, но сроки возобновления подачи ресурса потребителям пока неизвестны. Электроснабжение удалось вернуть благодаря резервным схемам.