В заседании, которое прошло в районной администрации, участвовали сотрудники прокуратуры, управляющих компаний и профильных ведомств. На данный момент тепло есть в медучреждениях по поручению главы города Алексея Лошкина. Две больницы запитаны от мобильных котельных, одна — переключена на мощности компании «УСТЭК-Челябинск». Школы и детские сады продолжат работать с учетом мониторинга температуры в помещениях. С 20:00 23 ноября на территории района начнут работу пункты временного размещения: в киноцентре «Импульс», спорткомплексе «Метар-Спорт», школе-интернате №3 (Каштак) и школе №94 (поселок Аэропорт).