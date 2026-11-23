Красноярский экс-депутат снова в деле
Начался второй процесс по обвинению Александра Глискова в получении взятки
В Красноярске началось повторное рассмотрение уголовного дела экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, который обвиняется в получении взятки. Деньги бывший руководитель фракции ЛДПР якобы вымогал у директора государственного автодорожного предприятия, угрожая, в случае отказа, лишить его должности. В 2024 году Александр Глисков уже был приговорен по этому обвинению к 10 годам колонии, но в феврале 2026 года коллегия Красноярского краевого суда отменила приговор и вернула дело в прокуратуру.
Обвинительное заключение по делу Александра Глискова было утверждено в октябре Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. На заседании Центрального райсуда 23 ноября его зачитал представитель ведомства. Как и при первом рассмотрении дела, экс-депутату инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Александр Глисков был задержан в Красноярске 1 ноября 2023 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В октябре 2024-го Центральный райсуд приговорил его к 10 годам строгого режима и штрафу в размере 10 млн руб. Защита обжаловала приговор, после чего в 2025 году кассационная инстанция признала его необоснованным. В феврале 2026 года Красноярский краевой суд отменил приговор и вернул дело Александра Глискова в прокуратуру. При этом экс-депутату изменили меру пресечения с реального заключения на домашний арест, а в сентябре отпустили на свободу с сохранением ряда ограничений на перемещение.
По версии гособвинения, Александр Глисков в 2017 году, используя служебное положение депутата Заксобрания и руководителя фракции ЛДПР, организовал кампанию информационного давления на руководителей дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО», формируя «негативный образ их деятельности». Заместитель директора компании Самед Юсубов якобы решил выяснить причины такого отношения у одного из коллег-депутатов Александра Глискова — Сергея Титова. Согласно материалам дела, в ответ обвиняемый передал требование Самеду Юсубову передать ему взятку в размере 5 млн руб., пообещав прекратить прессинг и оказать покровительство при очередном назначении на руководящую должность.
Согласно собранным следствием данным, Самед Юсубов согласился на выдвинутые условия. В обвинении указывается, что посредником при передаче денег выступил Сергей Титов, а в качестве курьера при передаче денег было решено привлечь брата еще одного депутата Заксобрания — Евгения Черныха, не посвящая того в обстоятельства происходящего. Самед Юсубов якобы должен был позвонить курьеру и договориться о месте передачи взятки, которую требовалось привезти Сергею Титову. Впрочем, всю запрошенную сумму замдиректора «КрайДЭО» так и не отдал, сославшись на сложности со сбором денег. В итоге через посредника, как заявил прокурор, Александр Глисков получил 1 млн руб. и распорядился ими по своему усмотрению.
В суде Александр Глисков категорически отказался признавать себя виновным и попросил приложить к делу свое отношение к выдвинутым обвинениям. Он обратил внимание судьи на большое количество выявленных, по мнению защиты, противоречий в квалификации обстоятельств и фактов, которые, в частности, стали основанием для возвращения дела в прокуратуру.
Как утверждает Александр Глисков, в новой редакции обвинения не были устранены противоречия, ставшие основанием для возвращения дела в прокуратуру. «Оно (обвинение.— «Ъ») практически то же самое, что было три года назад. Исправлено две фразы. Передача денег теперь не в апреле—мае, а с 18 по 22 мая 2017 года. И критика, которая побудила Юсубова начать переговоры о взятке, теперь не с октября 2016 по март, а вплоть до 22 мая 2017 года»,— говорится в сообщении Telegram-канала соратников экс-депутата «Глисков и команда».
Рассмотрение дела продолжится 9 декабря.