Как утверждает Александр Глисков, в новой редакции обвинения не были устранены противоречия, ставшие основанием для возвращения дела в прокуратуру. «Оно (обвинение.— «Ъ») практически то же самое, что было три года назад. Исправлено две фразы. Передача денег теперь не в апреле—мае, а с 18 по 22 мая 2017 года. И критика, которая побудила Юсубова начать переговоры о взятке, теперь не с октября 2016 по март, а вплоть до 22 мая 2017 года»,— говорится в сообщении Telegram-канала соратников экс-депутата «Глисков и команда».