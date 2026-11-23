Ложная тревога в музеях стала поводом для проверок на Дону
В Ростовской области пять ложных срабатываний охранной сигнализации в музейных хранилищах за месяц теперь могут стать индикатором риска при государственном контроле. Соответствующее изменение внесено в перечень критериев, по которым региональное министерство культуры оценивает соблюдение требований к хранению музейных предметов.
Постановление, с которым ознакомился «Ъ-Ростов», обновляет порядок регионального надзора за состоянием Музейного фонда РФ. Помимо ложных тревог, в перечень включили еще два индикатора риска.
Первый — увеличение более чем на 30% за год числа музейных предметов основного фонда, требующих реставрации. Второй — отсутствие в Государственном каталоге сведений о внесении не менее десяти музейных предметов или коллекций в реестр Музейного фонда в течение года. В том числе учитываются экспонаты, обращенные в собственность государства по решению суда и переданные музею на постоянное хранение.