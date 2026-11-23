Первый — увеличение более чем на 30% за год числа музейных предметов основного фонда, требующих реставрации. Второй — отсутствие в Государственном каталоге сведений о внесении не менее десяти музейных предметов или коллекций в реестр Музейного фонда в течение года. В том числе учитываются экспонаты, обращенные в собственность государства по решению суда и переданные музею на постоянное хранение.