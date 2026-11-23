Если семена утратили пригодность для первоначального использования, компания вправе требовать их полную стоимость. Если продукция сохранила остаточную ценность, например может быть переработана или продана для других целей, сумма компенсации может быть уменьшена. Упущенную выгоду от переработки подсолнечника также можно взыскать, но для этого потребуется подтвердить реальность получения такого дохода.