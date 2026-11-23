Ростовский «Астон» требует 205 млн рублей за испорченный подсолнечник
Ростовское АО «Астон» подало иск на 205 млн руб. к самарскому ООО «Федоровский элеватор». Компания намерена получить компенсацию за испорченные семена подсолнечника, переданные контрагенту на хранение. Соответствующая информация содержится в картотеке суда. Эксперты отмечают, что элеватор как профессиональный хранитель отвечает за порчу семян независимо от наличия вины, однако размер компенсации будет зависеть от доказанной стоимости продукции и ее остаточной ценности.
Согласно материалам дела, после порчи продукции «Астон» расторг договор с элеватором и потребовал возместить стоимость товара. Подробности обстоятельств порчи продукции пока не раскрываются.
На момент публикации материала представители АО «Астон» не предоставили официального комментария по сути судебного спора.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Астон» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 7 июля 2009 года. Основной вид деятельности — производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций. Единственным учредителем в ЕГРЮЛ указан Вадим Викулов. Управление компанией осуществляет ООО «Управляющая компания „Астон Передовые Технологии“». Уставный капитал составляет 906,4 млн руб.
По итогам 2025 года выручка АО «Астон» составила 178,5 млрд руб., что на 27,7% меньше показателя предыдущего года. Вместо чистой прибыли в 14,1 млрд руб. в 2024 году компания получила убыток в размере 8,8 млрд руб. Активы предприятия на конец 2025 года оценивались в 85,9 млрд руб.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров пояснил, что элеватор как профессиональный хранитель отвечает за порчу товара независимо от наличия своей вины. Освободиться от ответственности он может, только доказав непреодолимую силу, особые свойства товара, о которых не знал при приемке, либо умысел или грубую неосторожность поклажедателя. Поэтому «Астону» достаточно подтвердить передачу семян на хранение, факт порчи и размер ущерба.
Если семена утратили пригодность для первоначального использования, компания вправе требовать их полную стоимость. Если продукция сохранила остаточную ценность, например может быть переработана или продана для других целей, сумма компенсации может быть уменьшена. Упущенную выгоду от переработки подсолнечника также можно взыскать, но для этого потребуется подтвердить реальность получения такого дохода.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский обратил внимание, что при хранении зерновых и масличных культур партии разных владельцев могут смешиваться. В таком случае элеватор обязан вернуть не исходную партию, а равное количество семян того же качества. Если сделать это невозможно из-за порчи продукции, хранитель отвечает за ее стоимость.
Размер возмещения определяется исходя из стоимости утраченного товара или суммы, на которую снизилась стоимость поврежденного. Рыночную цену можно подтвердить котировками, договорами на аналогичные партии или оценкой. Если испорченные семена сохранили остаточную стоимость, суд может учесть ее при определении компенсации.