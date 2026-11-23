«АльфаСтрахование»: у женщин 40–50 лет выросла доля тяжелых заболеваний
В 2025 г. в корпоративном страховании от несчастных случаев резко выросла доля выплат по смертельно опасным заболеваниям среди женщин по сравнению с 2023–2024 гг. Наиболее заметная динамика зафиксирована в возрастной группе 40–50 лет, показала статистика «АльфаСтрахование».
Основную часть выплат по риску смертельно опасных заболеваний формируют случаи онкологии. В 2025 г. их доля достигла исторического максимума – 80,5% против 73,7% годом ранее. На сердечно-сосудистые заболевания пришлось 15,6% выплат, тогда как в 2024 г. их доля составляла 20,2%.
Женщины составили 71% застрахованных, получивших выплаты в связи со злокачественными новообразованиями. При этом все больше страховых случаев концентрируется среди людей трудоспособного возраста: доля группы 31–50 лет за два года выросла с 56,5 до 62,2%. Наиболее выраженный рост среди женщин пришелся на возраст 40–50 лет.
В 62% случаев онкологическое заболевание было выявлено на I или II стадии. На I стадию пришлось 37% случаев, на II – 25%, на III – 22%, на IV – 16%.
«Работодатели все чаще расширяют программы социальной поддержки сотрудников и включают в них страховые решения, которые помогают при тяжелых заболеваниях. Наиболее комплексный подход сочетает онкострахование, которое покрывает диагностику и лечение, и страхование от несчастных случаев и болезней с денежной выплатой. Такие программы дополняют друг друга и дают сотруднику финансовую поддержку в период, когда из-за лечения и восстановления могут вырасти расходы и снизиться доход», – говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».