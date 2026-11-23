«Работодатели все чаще расширяют программы социальной поддержки сотрудников и включают в них страховые решения, которые помогают при тяжелых заболеваниях. Наиболее комплексный подход сочетает онкострахование, которое покрывает диагностику и лечение, и страхование от несчастных случаев и болезней с денежной выплатой. Такие программы дополняют друг друга и дают сотруднику финансовую поддержку в период, когда из-за лечения и восстановления могут вырасти расходы и снизиться доход», – говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».