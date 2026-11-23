Согласно версии следствия, нарушения были допущены по вине ведущего ветеринарного врача, который вносил в систему «Меркурий» фиктивную информацию об утилизации отходов. Взамен, говорится в сообщении, он получил от руководителя предприятия взятку в 240 тыс. руб. Общая сумма вознаграждения и период его получения устанавливаются, уточнили в управлении МВД.