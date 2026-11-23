На мясокомбинате в Красноярском крае за взятку утилизировал отходы возле завода
Правоохранители выявили нарушения в работе мясокомбината в Зеленогорске Красноярского края. Предприятие утилизировало останки животных на прилегающей территории и сбрасывало производственные стоки без очистки на землю, сообщает ГУ МВД региона.
По данным полиции, несмотря на наличие необходимого оборудования для утилизации биологических отходов, оно не использовалось. Останки животных вывозились и утилизировались в ямах на прилегающей территории. В ходе проверки были выявлены места захоронения общим объемом около 500 куб. метров.
Согласно версии следствия, нарушения были допущены по вине ведущего ветеринарного врача, который вносил в систему «Меркурий» фиктивную информацию об утилизации отходов. Взамен, говорится в сообщении, он получил от руководителя предприятия взятку в 240 тыс. руб. Общая сумма вознаграждения и период его получения устанавливаются, уточнили в управлении МВД.
Возбуждены уголовные дела о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).