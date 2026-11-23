Суд в Краснодаре рассматривает дело главы департамента экономразвития Волгограда
Анне Елисеевой вменяют получение взяток в особо крупном размере и мошенничество
Первомайский райсуд Краснодара 23 ноября начнет рассмотрение по существу уголовного дела о взяточничестве и мошенничестве. Фигурантами являются 12 человек, включая бывшего руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анну Елисееву. “Ъ” нашел подробности в картотеке судебных дел.
1 сентября материалы поступили на рассмотрение судьи Анны Артюховой. Первое заседание, назначенное на 15 сентября, приостановили из-за невозможности участия всех обвиняемых — в Краснодар доставили только шестерых из 12-ти. Госпожа Артюхова возобновила производство 9 ноября.
Анне Елисеевой вменяют три эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и два эпизода мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, незаконные вознаграждения передавались за помощь в получении земельных участков под застройку. Госпожа Елисеева вину не признала.
Также на скамье подсудимых оказались экс-руководитель центра компетенций «ВЯЗ» Николай Муравьев, директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинев, директор ООО «СЗ «Метео-Комфорт» Елена Гурьянова и ее заместитель Захар Решетняк, предприниматели и предполагаемые посредники. Ряду фигурантов вменяют покушение (ст. 30 ч. 3 УК РФ). Точные суммы взяток следствие не уточнило.
Перенос процесса в Краснодарский край инициировал первый заместитель Генпрокурора Анатолий Разинкин. Прошение поддержал Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, а затем Верховный суд РФ, отклонивший жалобы защиты. Решение приняли «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области».