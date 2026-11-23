Анне Елисеевой вменяют три эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и два эпизода мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, незаконные вознаграждения передавались за помощь в получении земельных участков под застройку. Госпожа Елисеева вину не признала.