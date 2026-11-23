В Самарской области срочно отремонтируют водонапорную башню из-за режима повышенной готовности
Обшаровке выделили почти 2,4 млн рублей из резервного фонда правительства региона
Правительство Самарской области выделило около 2,4 млн рублей на капитальный ремонт водонапорной башни Рожновского. Речь идет об объекте в сельском поселении Обшаровка Приволжского района. Средства направят из резервного фонда. Необходимость срочных работ связана с введением на территории муниципалитета режима повышенной готовности. Постановление подписала исполняющая обязанности первого заместителя губернатора — председателя правительства региона Ольга Собещанская. Документ опубликован на портале правовой информации.
Предполагается, что регион покроет 99% стоимости ремонта, остальные расходы составят долю местного бюджета. Распоряжаться субсидией будет министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
Средства будут предоставлены после того, как будут подготовлены проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, заключены муниципальные контракты, представлены акты приемки работ и платежные поручения о долевом участии. Освоить средства нужно до 31 декабря 2026 года.
Показателем результативности станет количество капитально отремонтированных башен: его зафиксируют в соглашении. Если условия нарушат, субсидию придется вернуть в областной бюджет в течение 30 дней после письменного требования министерства.