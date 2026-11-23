Средства будут предоставлены после того, как будут подготовлены проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, заключены муниципальные контракты, представлены акты приемки работ и платежные поручения о долевом участии. Освоить средства нужно до 31 декабря 2026 года.