23 ноября 2016 года, футбольный клуб «Ростов» одержал одну из самых громких побед в своей истории. На стадионе «Олимп-2» команда обыграла мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Дончане уступали фавориту по ходу встречи, но сумели переломить игру, а гол Кристиана Нобоа, исполненный со штрафного, по сей день остается одним из популярных хайлайтов в истории побед российских команд над европейскими грандами. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

