Самарский минстрой обязал чиновников докладывать о попытках склонения к коррупции
За подобные сообщения госслужащим обещают защиту от увольнения
Министерство строительства Самарской области утвердило порядок, по которому госслужащие должны сообщать о попытках вовлечь их в коррупционные схемы. Приказ подписал глава ведомства Александр Тихомиров. Документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь чиновник, к которому обратились с предложением совершить коррупционное правонарушение, обязан доложить об этом в течение одного рабочего дня — либо министру, либо в прокуратуру, либо в другие уполномоченные органы. Сделать это нужно письменно по специальной форме.
Если неприятный разговор застал служащего в отпуске, командировке или на больничном, он может сначала сообщить о случившемся любым доступным способом связи, а по возвращении на работу оформить уведомление официально.
В документе нужно указать, кто именно склонял чиновника к нарушению, что ему предлагали, при каких обстоятельствах это произошло и как он отреагировал на предложение — отказался или согласился. Если есть подтверждающие материалы, их следует приложить к уведомлению.
Принимать такие бумаги будет управление государственной службы и кадров министерства. Отказать в регистрации заявителю не могут, а сам он, согласно документу, находится под защитой государства: ему гарантируют конфиденциальность и защиту от увольнения, перевода или дисциплинарных взысканий в связи с фактом уведомления.
Дальше решение принимает министр. Он либо поручит разобраться в ситуации, либо откажет в проведении проверки.
На проверку отводятся 30 дней, а результаты оформляют отдельным заключением. Материалы будут храниться в кадровом управлении три года.