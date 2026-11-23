По версии стороны защиты, деньги, полученные Владиславом Логиновым, предназначались для подготовки Красноярска к Зимней универсиаде 2019 года и на благоустройство города. Обвиняемый подтвердил, что в 2018 году (тогда он занимал пост вице-мэра) встречался с руководителями ряда дорожно-строительных компаний и потребовал от них выплатить 10% от стоимости муниципальных контрактов. При этом он якобы был уверен, что средства пойдут на нужды городского хозяйства, поскольку соответствующее поручение получил от мэра Сергея Еремина. Для подтверждения этого защита просила судью вызвать Сергея Еремина в качестве свидетеля, но, как выяснилось, найти его для дачи показаний не удалось. Как писал «Ъ-Сибирь», господин Еремин в сентябре 2026 года был избран депутатом Госдумы РФ от одного из одномандатных округов в Красноярском крае.