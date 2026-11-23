Бывший мэр Красноярска признал себя виновным в одной взятке и намерен уйти на СВО
Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов признал себя виновным в получении только одной взятки в размере 150 млн руб. Об этом заявил его защитник на процессе, проходящем в Центральном районном суде. Он также попросил суд учесть смягчающие обстоятельства: наличие у Владислава Логинова малолетних детей, ухудшившееся в ходе следствия состояние здоровья и участие в военных действиях в Афганистане. Сам бывший градоначальник в последнем слове заявил, что намерен заключить контракт и направиться служить в зону СВО, независимо от приговора.
Очередное заседание состоялось 23 ноября. Напомним, Владислав Логинов обвиняется в четырех эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму около 264 млн руб. от руководителей дорожно-строительных компаний. Как писал «Ъ-Сибирь», обвиняемыми по этому делу являются также бывший вице-мэр Алексей Давыдов, возглавлявшие ранее МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) Павел Креско и Евгений Жвакин, а также соучредитель одной из частных дорожно-строительных компаний Татьяна Сухова.
По версии стороны защиты, деньги, полученные Владиславом Логиновым, предназначались для подготовки Красноярска к Зимней универсиаде 2019 года и на благоустройство города. Обвиняемый подтвердил, что в 2018 году (тогда он занимал пост вице-мэра) встречался с руководителями ряда дорожно-строительных компаний и потребовал от них выплатить 10% от стоимости муниципальных контрактов. При этом он якобы был уверен, что средства пойдут на нужды городского хозяйства, поскольку соответствующее поручение получил от мэра Сергея Еремина. Для подтверждения этого защита просила судью вызвать Сергея Еремина в качестве свидетеля, но, как выяснилось, найти его для дачи показаний не удалось. Как писал «Ъ-Сибирь», господин Еремин в сентябре 2026 года был избран депутатом Госдумы РФ от одного из одномандатных округов в Красноярском крае.
К оглашению приговора судья планирует приступить 27 ноября.