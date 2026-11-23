По данным краевого управления СКР, в конце 2023 года кураторы привлекли жителя Новосибирска через один из мессенджеров для работы в нарколаборатории, расположенной в селе Крутиха Алтайского края. Впоследствии он задействовал двух своих знакомых. С начала 2024-го по ноябрь 2025 года сообщники изготовили крупную партию запрещенных веществ, которые прятали в тайниках на территории Новосибирской области, уточнили в ведомстве.