За производство 167 кг наркотиков на Алтае осудят трех новосибирцев
Алтайский краевой суд рассмотрит уголовное дело об изготовлении 167 кг синтетических наркотиков в отношении трех жителей Новосибирской области. На имущество фигурантов дела общей стоимостью более 3 млн руб. наложен арест, сообщает прокуратура региона.
По данным краевого управления СКР, в конце 2023 года кураторы привлекли жителя Новосибирска через один из мессенджеров для работы в нарколаборатории, расположенной в селе Крутиха Алтайского края. Впоследствии он задействовал двух своих знакомых. С начала 2024-го по ноябрь 2025 года сообщники изготовили крупную партию запрещенных веществ, которые прятали в тайниках на территории Новосибирской области, уточнили в ведомстве.
За это они получили оплату от 1,5 до 5,5 млн руб., подсчитали следователи. Новосибирцам инкриминируют ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).