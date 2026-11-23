Главная героиня кинокартины — медсестра Рая, которая заболевает. Перепробовав разные виды лечения, она приходит к вере в Бога. Рая полностью уходит в мир молитв и духовную жизнь. Ее связывают с внешним миром только редкие звонки и посылки от родных, а также сын, который почти не появляется. Когда кажется, что жизнь стала непроглядной тьмой, у нее появляются надежда и новые способности.