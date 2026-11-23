Фильм из Уфы признан лучшей драмой на международном кинофестивале «Зилант»
Дебютную кинокартину «Рая» режиссера Ляйсан Гарраповой из Уфы признали лучшим драматическим фильмом в номинации «Короткометражный фильм до 25 минут» на 31-м международном фестивале «Зилант» в Казани. Фестиваль завершился 22 ноября в казанском кинотеатре «Синема 5». В нем участвовали киноработы из России и Ирана.
Главная героиня кинокартины — медсестра Рая, которая заболевает. Перепробовав разные виды лечения, она приходит к вере в Бога. Рая полностью уходит в мир молитв и духовную жизнь. Ее связывают с внешним миром только редкие звонки и посылки от родных, а также сын, который почти не появляется. Когда кажется, что жизнь стала непроглядной тьмой, у нее появляются надежда и новые способности.
Картина снята в Уфе этим летом. Премьера в Башкирии пройдет позднее, сообщила автор фильма.