Умер бывший заместитель первого мэра Ижевска Вячеслав Ануфриев
Прощание пройдет 24 ноября в Национальном мемориально-ритуальном комплексе
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На 81-м году жизни скончался Вячеслав Ануфриев, занимавший в начале 1990-х годов пост заместителя председателя исполкома Ижевского горсовета, а позднее — заместителя первого мэра города Анатолия Салтыкова. Об этом сообщила администрация Ижевска.
Прощание с Вячеславом Ануфриевым состоится 24 ноября с 12:00 по адресу: улица Ленина, 111Б, в Национальном мемориально-ритуальном комплексе.
Ануфриев родился 2 августа 1946 года. После окончания Вологодского молочного института в 1973 году его направили на Ижевский молочный комбинат, где он работал инженером-технологом до 1985 года. С 1990 по 1994 год он был заместителем председателя исполкома горсовета по закупкам и продовольствию.
Жителям Ижевска Ануфриев также запомнился участием в межконтинентальном автомотопробеге «Ижевск—Кейптаун», который прошел через 15 стран Европы, Азии и Африки. Пробег стартовал 30 октября 1993 года на Центральной площади Ижевска и завершился 31 марта 1994 года в Кейптауне (ЮАР). Участники преодолели более 20 тыс. км. По данным администрации, поездка была организована для испытания новых двигателей с жидкостным охлаждением для мотоциклов «Иж-Юпитер».