Ануфриев родился 2 августа 1946 года. После окончания Вологодского молочного института в 1973 году его направили на Ижевский молочный комбинат, где он работал инженером-технологом до 1985 года. С 1990 по 1994 год он был заместителем председателя исполкома горсовета по закупкам и продовольствию.