ФНС просит привлечь к «субсидиарке» бенефициаров уфимского СУ-10
Управление ФНС по Ханты-Мансийскому автономному округу просит арбитражный суд Башкирии запретить выезжать за границу бенефициарам и контролирующим лицам группы строительный компаний СУ-10 — Владиславу Сидоркину, Тимуру Габайдуллину, Валерию, Тагиру и Лилии Мансуровым, Марату Каримову. Заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности суд рассмотрит 25 ноября.
Кроме того, налоговая просит принять обеспечительные меры в отношении имущества, принадлежащего тем же лицам, а также аффилированным организациям: ООО «Специализированный застройщик "Богородский инвест проект"», ООО «СМК 10», ООО «Группа компаний СУ-10» и ООО «Крона».
Как сообщал «Ъ-Уфа», в арбитражном суде Башкирии рассматриваются дела о банкротстве ООО «Группа компаний СУ-10» и ООО «Фирма СУ-10».