Кроме того, налоговая просит принять обеспечительные меры в отношении имущества, принадлежащего тем же лицам, а также аффилированным организациям: ООО «Специализированный застройщик "Богородский инвест проект"», ООО «СМК 10», ООО «Группа компаний СУ-10» и ООО «Крона».