В Прикамье приставы взыскивают ущерб с актера из «Реальных пацанов»
Бывший заместитель председателя Осинской городской думы, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», Армен Бежанян добровольно не возместил ущерб в размере 139,7 млн руб. за экологическое преступление. Согласно сайту ФССП России, в отношении него инициировано принудительное взыскание, к оплате предъявлен 12-процентный исполнительский сбор от суммы долга (16,7 млн руб.). Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».
14 августа Осинский суд Пермского края признал господина Бежаняна виновным в нарушении правил охраны и использования недр. Нарушение закона было допущено в январе — апреле 2024 года, когда возглавляемое предпринимателем ООО «Гослесхоз» разрабатывало Ирьяковское месторождение песчано-гравийной смеси, расположенное в Тулвинском заливе Воткинского водохранилища. Признав Армена Бежаняна виновным, суд первой инстанции приговорил его к 400 часам обязательных работ и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. При этом с господина Бежаняна была взыскана сумма ущерба — 139,7 млн руб.
Прокуратура не согласилась с приговором и внесла представление в краевой суд. Подал апелляционную жалобу и господин Бежанян. В итоге краевой суд оставил в силе приговор Осинского суда.
12 ноября депутаты думы Осинского городского округа приняли решение о сложении полномочий Армена Бежаняна.