14 августа Осинский суд Пермского края признал господина Бежаняна виновным в нарушении правил охраны и использования недр. Нарушение закона было допущено в январе — апреле 2024 года, когда возглавляемое предпринимателем ООО «Гослесхоз» разрабатывало Ирьяковское месторождение песчано-гравийной смеси, расположенное в Тулвинском заливе Воткинского водохранилища. Признав Армена Бежаняна виновным, суд первой инстанции приговорил его к 400 часам обязательных работ и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. При этом с господина Бежаняна была взыскана сумма ущерба — 139,7 млн руб.