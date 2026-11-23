Юрий Мироненко назначен вице-губернатором — зампредседателя правительства Оренбуржья
Ранее он работал в должности в статусе исполняющего обязанности
Юрия Мироненко назначили вице-губернатором — заместителем председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике — министром региональной политики, сообщает правительство региона.
Юрий Мироненко назначен на должность на срок полномочий губернатора Оренбургской области.
С 14 октября 2024 года он был исполняющим обязанности вице-губернатора. До этого Юрий Мироненко замещал руководителя профильного министерства.