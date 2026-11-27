Как мегаполису отвечать на вызовы климата
Москва представила на COP31 свою климатическую стратегию
На Конференции ООН по изменению климата в Анталье (COP31) столичные власти представили комплексную стратегию, сочетающую низкоуглеродное развитие с климатической адаптацией. Представители государства, науки и бизнеса обсудили, как попутно с развитием мегаполиса снизить нагрузку на экосистему и подготовиться к погодным аномалиям.
Как сокращать выбросы, не сбавляя темпов развития
Климатическая политика Москвы включает два магистральных взаимодополняющих направления. Первое ориентировано на долгосрочное низкоуглеродное развитие и заключается в планомерном снижении парниковых выбросов городской энергетики и транспорта. Для мегаполиса важно добиваться этого, не снижая темпов развития.
Пример успеха — московская энергетика: совокупное энергопотребление в секторе с 2013 по 2024 год возросло на 20,6% (с 39,9 до 48,1 млн тонн условного топлива), тогда как выбросы парниковых газов, наоборот, сократились на 9% (с 49,2 до 44,7 млн тонн CO2-эквивалента).
Снижать эмиссию, удовлетворяя постоянно растущие потребности мегаполиса, удается за счет целого комплекса мер, внедренных в секторе: это, помимо прочего, модернизация газоиспользующего оборудования, повышение эффективности сжигания топлива, сокращение потерь теплосетей, автоматизация газовой системы, регулирование потребления тепла и воды. В транспортном же комплексе ставка сделана на масштабную электрификацию наземного транспорта, развитие метро, МЦК и МЦД, приоритизацию общественного транспорта и развитие инфраструктуры личного электротранспорта.
В подборе конкретных решений столица опирается на собственные расчетные модели. Та, что касается энергетического сектора, учитывает фактически потребленное топливо, сетевые потери и реальные нагрузочные режимы оборудования, охватывая 99% всей теплоэнергетики города — более 1,6 тыс. единиц оборудования. Транспортная модель, в свою очередь, опирается на цифровую сеть города, учитывает различные режимы движения, а также транзитные автомобили из других регионов и системный эффект от строительства дорог.
Матрица рисков: как город просчитывает климатический прогноз
Второе направление климатической стратегии Москвы сфокусировано на адаптации городской инфраструктуры и защите населения от изменений климата, которые происходят уже сейчас. Речь, в частности, об учащении эпизодов аномальной жары, сильных ливней, экстремального ветра и других опасных погодных явлений.
Среднегодовая температура в столице уже возросла с 6°C в 1990–2010 годах до 6,9°C в 2005–2024 годах, а в 2030–2050-х, согласно прогнозам, может составить до 8,5°C. На практике это ведет, например, к резкому увеличению непрерывной продолжительности волн жары. В 1990–2010 годах непрерывная продолжительность волн жары достигала семи дней, в 2005–2024 годах — девяти дней. По прогнозной оценке на 2030–2050 годы она может достигать 27 дней.
Москва системно адаптируется к изменениям климата с 2012 года, когда впервые был принят план действий для периодов аномальной жары. В 2023 году меры по климатической адаптации включили в программы Москвы, и сегодня в столице действует более 30 мер. Прежде всего это работа с населением: от информирования об опасной погоде до раздачи воды в общественных местах и на объектах транспорта в периоды жары. Существенная часть мер касается инфраструктуры: обновление инженерных сетей, уменьшение числа мест подтоплений с оперативным устранением их последствий, повышение надежности общественного транспорта, мониторинг пожарной опасности и многое другое.
Меры климатической адаптации подбираются на основе данных. Эксперты «Контроля Москвы» работают над решением задачи, как сделать жизнь москвичей комфортной даже в условиях экстремальных погодных явлений. Помимо ретроспективного анализа и климатического прогноза, специалисты опираются на матрицу рисков, оценки возможных последствий и ущерба. После внедрения тех или иных мер ведется непрерывный мониторинг показателей, на основе актуальных данных решения постоянно корректируются. Такой подход охватывает как всю инфраструктуру мегаполиса, так и его обитателей: тепло- и электроснабжение, транспорт, водоснабжение и водоотведение, здания, природную среду и население.
Для города подготовлен долгосрочный прогноз, включающий более 70 опасных климатических явлений до 2050 года, а в отраслях городского хозяйства определено свыше 100 рисков разного уровня. Чтобы учесть различия районов, авторы прибегают к территориальной детализации. Это важно, ведь те или иные погодные явления проявляются совершенно по-разному в плотной застройке центральных районов с высоким трафиком и огромной долей «запечатанных» (непроницаемых для влаги и плохо охлаждающихся) поверхностей и на более зеленых окраинах.
Зачем Москва оцифровывает свою зелень
Отдельный набор адаптационных мер посвящен защите зеленых территорий столицы: при должном уходе они сами по себе служат важным инструментом климатической адаптации. Зелень дарит тень и прохладу, задерживает влагу, способствует охлаждению и очищению воздуха. Чтобы «природный каркас» эффективно выполнял свои задачи, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы внедряет передовые технологии контроля и ухода за растениями.
Так, город собирает сверхточные пространственные данные о своих зеленых насаждениях с помощью лидарной оцифровки. Это метод дистанционного зондирования, позволяющий создавать высокоточные трехмерные модели местности. В 2025 году общая площадь такого «сканирования» составила 2876 гектаров.
Параллельно развивается пыльцевой мониторинг, фиксирующий концентрацию 16 растительных аллергенов, а также плесневых грибов для оперативного информирования жителей. Технологические инновации внедряются и для защиты гидросферы: на Москве-реке работают биосорбционные модули для подавления роста сине-зеленых водорослей. Вместе с тем город испытывает метод средовой ДНК для раннего обнаружения паразитов и вирусов по генетическим следам в воде и почве.