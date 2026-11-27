Москва системно адаптируется к изменениям климата с 2012 года, когда впервые был принят план действий для периодов аномальной жары. В 2023 году меры по климатической адаптации включили в программы Москвы, и сегодня в столице действует более 30 мер. Прежде всего это работа с населением: от информирования об опасной погоде до раздачи воды в общественных местах и на объектах транспорта в периоды жары. Существенная часть мер касается инфраструктуры: обновление инженерных сетей, уменьшение числа мест подтоплений с оперативным устранением их последствий, повышение надежности общественного транспорта, мониторинг пожарной опасности и многое другое.