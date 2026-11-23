Согласно Rusprofile, Виталий Бобриков является руководителем ООО «Ключи» в Чусовом и ООО «Агрофирма Ключи» в Березовке. Первое общество занимается производством коровьего молока. Выручка компании в 2025 году составила свыше 1 млрд руб., чистая прибыль — 245 млн руб. Вторая компания разводит молочный крупный рогатый скот, выручка ООО в прошлом году достигла 467,9 млн руб., а чистая прибыль — 99 млн руб.