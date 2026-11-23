Директора прикамской агрофирмы могут удостоить почетного звания
В Законодательное собрание Пермского края поступил проект постановления о присвоении почетного звания директору ООО «Ключи» Виталию Бобрикову. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента. Основанием для награждения стали «значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и многолетняя плодотворная деятельность».
Виталий Бобриков уже является Почетным гражданином Чусовского округа. В 2013 году Министерство сельского хозяйства РФ присвоило ему звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Окончательное решение о присвоении звания депутаты краевого парламента примут на пленарном заседании 26 ноября.
Согласно Rusprofile, Виталий Бобриков является руководителем ООО «Ключи» в Чусовом и ООО «Агрофирма Ключи» в Березовке. Первое общество занимается производством коровьего молока. Выручка компании в 2025 году составила свыше 1 млрд руб., чистая прибыль — 245 млн руб. Вторая компания разводит молочный крупный рогатый скот, выручка ООО в прошлом году достигла 467,9 млн руб., а чистая прибыль — 99 млн руб.