По предварительным данным, днем 22 ноября 74-летний водитель УАЗа двигался по дороге Троицк — Степное. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу встречному автомобилю Skoda Octavia под управлением 36-летнего гражданина. Машины столкнулись. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка отечественного автомобиля, а также все, кто находился в иномарке,— двое взрослых и двое детей трех и семи лет. Водитель и пассажиры машины Skoda были пристегнуты, малолетние перевозились в детских креслах.