Омский бизнес планируют освободить от налога за сохранение памятников истории
В Омской области освободят бизнес от налога за сохранение памятников истории
В Омской области владельцев объектов культурного наследия намерены освободить от уплаты налога на имущество организаций. Соответствующие изменения минкультуры региона предлагает внести в областной закон. В случае принятия инициативы срок ее действия предлагается установить с 1 января 2027-го по 31 декабря 2029 года.
Ожидается, что льгота будет доступна юридическим лицам. Для этого объект культурного наследия должен находиться в их собственности, также министерство должно выдать заключение о том, что организация за свой счет обеспечивает сохранность памятника в соответствии с федеральным законом.
Льгота будет действовать один налоговый период. Для повторного получения собственнику необходимо ежегодно вкладывать средства в поддержание памятника и подтверждать это новым заключением омского минкульта, поясняется в документе. Министерство, согласно предложению властей, ежегодно до 1 марта обязуется передавать в налоговые органы реестры объектов, в отношении которых применяется льгота.