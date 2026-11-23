Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, на вылет из Перми задерживается два рейса в Москву. Речь идет о бортах авиакомпании «Аэрофлот». Первый вылетит из краевой столицы в 17:40 вместо запланированных 13:10, второй — в 17:00 вместо 16:00. Также задерживаются рейсы на прилет. Кроме московских позднее запланированного прилетят борт «РусЛайн» из Нарьян-Мара (15:15 вместо 14:50), а также борт авиакомпании «Россия» из Сочи (00:45 вместо 23:35).