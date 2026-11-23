Губернатор утвердил свою часть нового состава нижегородского избиркома
В Нижегородской области началось формирование нового состава избирательной комиссии. Губернатор Глеб Никитин утвердил семь человек, еще столько же в конце ноября назначит законодательное собрание.
В «губернаторскую» часть вошли предложенная ЦИК России действующий председатель облизбиркома Маргарита Андреева, а также сотрудник государственно-правового департамента правительства Елена Епсилова, замминистра внутренней политики Николай Костюкович, руководитель областного «Центра защиты прав граждан» Евгений Крылов (предложен «Справедливой Россией»), директор госархива Сергей Курицын, помощник депутата Татьяны Гриневич Марина Мамонова и сотрудник аппарата заксобрания Дмитрий Шутов (предложен «Единой Россией»).
Все они, кроме Сергея Курицына, входят и в текущий состав избиркома.