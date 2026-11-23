Молодого петербуржца задержали за кражу 16 млн рублей из квартирного сейфа
Оперативникам удалось задержать 23-летнего курьера мошенников, который похитил 16 млн рублей из сейфа в квартире на Петроградской набережной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о краже поступило в дежурную часть полиции 15 ноября около 18:30. Согласно материалам дела, неизвестный пробрался в квартиру на третьем этаже пятиэтажки, взломал сейф и забрал 16 млн рублей.
Дверь квартиры он открыл ключами, которые ему ранее передала несовершеннолетняя дочь заявителя. Она сделала это по указанию звонивших ей неизвестных.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Подозреваемого задержали в воскресенье, 22 ноября, на Загородном проспекте по ст. 91 УПК РФ.