В Тамбовской области инвесторы хотят построить жилье на 47 млрд рублей
Четыре девелопера заявили инвестиции на общую сумму 47,2 млрд руб. в строительство 39 многоквартирных домов в Тамбовской области. Совокупный объем проектов превышает 323 тыс. кв. м (около 7 тыс. квартир), из которых 16,2 тыс. кв. м планируется отдать региону и муниципалитетам в обмен на аренду земли без торгов. Рыночная стоимость передаваемых помещений (из расчета 110 тыс. руб. за 1 кв. м) оценивается в 1,8 млрд руб. Заявки всех претендентов власти пока вернули или готовятся отправить на исправление. Об этом на еженедельной планерке в правительстве сообщил министр строительства региона Анзор Пчегатлук.
Сейчас министерство рассматривает заявки от следующих девелоперов:
СЗ «КРТ-2» (ЖК «Донской»): на участке 17,5 га планируется построить 11 домов жилой площадью 183,8 тыс. кв. м (инвестиции — 28,7 млрд руб., доля региона — 9,2 тыс. кв. м);
СЗ «БРУ-Тамбовстрой» (принадлежит Сергею Иванову): на 12 га запланировано 23 дома на 105 тыс. кв. м (вложения — 15 млрд руб., доля казны — 5,3 тыс. кв. м);
СЗ «Домстройсервис» (Романа Есикова): на 2,9 га — четыре дома на 26,9 тыс. кв. м (инвестиции — 2,8 млрд руб., доля казны — 1,3 тыс. кв. м);
СЗ «Единство»: на 0,65 га — девятиэтажка на 7,5 тыс. кв. м (вложения — 747 млн руб., доля казны — 375 кв. м).
Для снижения нагрузки на бюджет власти предоставляют инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов при условии безвозмездной передачи части готового жилья. В зависимости от площади надела девелопер обязан отдать в публичную собственность от 5% до 10% создаваемых жилых площадей. Квартиры, поступающие муниципалитетам, направляют очередникам и переселенцам из аварийного фонда, а областную долю распределяют детям-сиротам. Сейчас правительство области также планирует увеличить предельный срок реализации таких масштабных проектов с 7 до 10 лет; проект типового соглашения находится на согласовании в прокуратуре.
С 2022 по 2026 год в Тамбовской области детям-сиротам предоставили 29,5 тыс. кв. м помещений, направив на эти цели из казны 2,2 млрд руб. Еще 1,18 млрд руб. за аналогичный период израсходовали на расселение граждан из аварийного жилфонда (12,8 тыс. кв. м).
В частности, по итогам 2026 года на приобретение жилья для детей-сирот из регионального бюджета выделили 170,5 млн руб. за 4,8 тыс. кв. м, а на ликвидацию аварийного фонда направили 81,9 млн руб. (расселено 600 кв. м).
В середине ноября стало известно, что в селе Бокино под Тамбовом СЗ «Известняк» Ольги Чуприковой и Семена Курносова возводит десятиэтажный ЖК «Цнинский» за 571 млн руб. со сроком сдачи в конце 2027 года.