Четыре девелопера заявили инвестиции на общую сумму 47,2 млрд руб. в строительство 39 многоквартирных домов в Тамбовской области. Совокупный объем проектов превышает 323 тыс. кв. м (около 7 тыс. квартир), из которых 16,2 тыс. кв. м планируется отдать региону и муниципалитетам в обмен на аренду земли без торгов. Рыночная стоимость передаваемых помещений (из расчета 110 тыс. руб. за 1 кв. м) оценивается в 1,8 млрд руб. Заявки всех претендентов власти пока вернули или готовятся отправить на исправление. Об этом на еженедельной планерке в правительстве сообщил министр строительства региона Анзор Пчегатлук.