Калининград защитят от транспортной блокады двумя паромами за 50 млрд рублей
Паромы свяжут Балтийск и Усть-Лугу
Правительство России направит около 50 млрд рублей на строительство двух железнодорожных паромов для Калининградской области. Об этом на оперативном совещании заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, из-за особой географии региона противоправные действия некоторых стран — нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады — могут затруднить работу местных предприятий. Чтобы обеспечить область бесперебойным снабжением необходимыми товарами и сырьем, построят два железнодорожных парома.
Инициатива включена в перечень инфраструктурных проектов, получающих средства ФНБ. С учетом бюджетного финансирования на паромы направят около 50 млрд рублей, из них порядка 38,1 млрд — из Фонда национального благосостояния.
Паромы создадут на отечественной верфи по российскому проекту. Они выйдут на переправу между Балтийском и Усть-Лугой, связав Калининградскую и Ленинградскую области. Проект планируют реализовать к 2030 году.