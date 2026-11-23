На лечение нижегородцев от сосудистых заболеваний выделят еще 124 млн рублей
Еще более 600 млн руб. на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний распределило правительство РФ между 11 регионами, сообщили в федеральном кабмине. Решение позволит обеспечить препаратами 42 тыс. человек, находящихся на диспансерном наблюдении.
В частности, Нижегородская область получит дополнительно 123,7 млн руб., общий объем субсидий для региона в 2026 году достигнет почти 542 млн руб.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что всего в этом году на лекарства для людей с высоким риском инфарктов, инсультов и других осложнений в федеральном бюджете заложено свыше 11 млрд руб.