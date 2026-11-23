За неделю в Самарской области произошло 69 пожаров, погиб 1 человек
С 16 по 23 ноября на территории Самарской области произошло 69 пожаров. Погиб 1 человек, спасены 13 человек. Об этом сообщает региональное МЧС.
Наибольшее количество пожаров произошло в Самаре (24), Тольятти (12) и Чапаевске (4), а также в муниципальных районах Безенчукский и Ставропольский (по 4 пожара).
Был ликвидирован 1 природный пожар на площади 50 кв. м, произошедший в результате неконтролируемого пала сухой травы.
На водном объекте было одно происшествие, в результате которого погиб человек. 19 ноября спасатели извлекли тело погибшего мужчины 2001 года рождения из реки Волги в Автозаводском районе Тольятти.