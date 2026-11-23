В Оренбуржье предотвращен ввоз 10 тонн сомнительных мясных консервов
Россельхознадзор выявил нарушения в маркировке и условиях перевозки продукции
Сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области на автодороге М-32 Самара — Большая Черниговка пресекли попытку незаконного ввоза 10 т мясных консервов из Казахстана. Нарушения зафиксировали в среду, 18 ноября.
Проверка управления выявила нарушения требований к маркировке. На первичной упаковке не было даты изготовления и сведений о компонентах, полученных с применением ГМО.
При этом маркировка на товаре оставалась целой даже после вскрытия упаковки. Кроме того, перевозчик не соблюдал необходимый температурный режим при транспортировке.
В региональном Россельхознадзоре заявили, что перечисленные нарушения не соответствуют техрегламенту Таможенного союза о маркировке и безопасности пищевой продукции. Грузоперевозчика привлекли к административной ответственности, а груз вернули обратно в Казахстан.