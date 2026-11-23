Волгоградская область встретит Новый год без фейерверков
Но с бенгальскими огнями и хлопушками
Оперативный штаб Волгоградской области ввел запрет на продажу и использование пиротехники с 25 декабря 2026 года по 20 января 2027 года. О решении сообщил губернатор Андрей Бочаров на заседании администрации региона. Исключение сделано для хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.
Ограничения объясняются действием режима повышенной готовности, введенного указом президента № 757 от 19 октября 2022 года, и «объективно складывающейся оперативной обстановкой». Подобный запрет действует в области не первый год: прошлый новогодний период регион провел под аналогичными ограничениями. Ответственность предусмотрена ст. 13.28 регионального кодекса об административной ответственности: гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб., при повторном нарушении — до 5 тыс. руб., для юрлиц санкции могут достигать 1 млн руб. Выявлять нарушения будут административные комиссии муниципалитетов совместно с полицией.
Одновременно господин Бочаров поручил проверить готовность дорожной и коммунальной спецтехники, общественного транспорта и школьных автобусов к работе в зимний период, а также организовать на въездах в регион и постах ДПС дополнительный контроль технического состояния транзитных большегрузов. Отсутствие заморозков и прогноз положительных дневных температур, отметил губернатор, позволяют провести профилактические мероприятия до наступления холодов.