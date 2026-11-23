Ограничения объясняются действием режима повышенной готовности, введенного указом президента № 757 от 19 октября 2022 года, и «объективно складывающейся оперативной обстановкой». Подобный запрет действует в области не первый год: прошлый новогодний период регион провел под аналогичными ограничениями. Ответственность предусмотрена ст. 13.28 регионального кодекса об административной ответственности: гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб., при повторном нарушении — до 5 тыс. руб., для юрлиц санкции могут достигать 1 млн руб. Выявлять нарушения будут административные комиссии муниципалитетов совместно с полицией.