Установлено, что с февраля по апрель 2026 года мужчина через МФЦ и отдел по вопросам миграции в МВД подал фиктивные данные о прибытии в Россию 14 иностранцев. Фигурант поставил граждан на учет по адресу на ул. Станция Заводская в областном центре.