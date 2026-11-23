Жителя Оренбурга оштрафовали за фиктивную регистрацию 14 иностранцев
Фигурант ставил иностранных граждан на учет по адресу, где они не жили
Промышленный районный суд Оренбурга вынес приговор 38-летнему местному жителю за фиктивную регистрацию иностранцев. Фигуранта признали виновным по ст. 322.3 УК РФ и оштрафовали на 150 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 23 ноября.
Установлено, что с февраля по апрель 2026 года мужчина через МФЦ и отдел по вопросам миграции в МВД подал фиктивные данные о прибытии в Россию 14 иностранцев. Фигурант поставил граждан на учет по адресу на ул. Станция Заводская в областном центре.
При этом предоставлять жилое помещение иностранцам обвиняемый не планировал. Сами мигранты по указанному адресу не жили. Подсудимый об этом знал.
На заседании фигурант уголовного дела признал свою вину и раскаялся.
Ранее, 10 сентября 2026 года, «Ъ-Волга» сообщал, что суд конфисковал дом у другого оренбуржца за фиктивную регистрацию 20 иностранцев. Его признали виновным по аналогичной статье УК РФ.