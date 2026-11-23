В Пензе вынесли приговор двум поджигателям вышек сотовой связи
Один из них отправится в воспитательную колонию
Суд в Пензе вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в теракте (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Несовершеннолетнему фигуранту дали восемь лет воспитательной колонии, второму осужденному — семь лет колонии общего режима, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, в 2024 году с 25 октября по 8 ноября фигуранты, на тот момент оба несовершеннолетние, подожгли три базовые станции операторов сотовой связи на территории Пензы. Осужденные действовали по указанию иностранных спецслужб, которые получали в мессенджере. Злоумышленников задержали сотрудники регионального УФСБ.
За выполнение заданий подростки получали вознаграждение в виде цифровых активов. Один из фигурантов выводил их через платформу одного из мессенджеров. Ущерб от поджогов, причиненный операторам сотовой связи, составил более 545 тыс. руб.