По данным следствия, в 2024 году с 25 октября по 8 ноября фигуранты, на тот момент оба несовершеннолетние, подожгли три базовые станции операторов сотовой связи на территории Пензы. Осужденные действовали по указанию иностранных спецслужб, которые получали в мессенджере. Злоумышленников задержали сотрудники регионального УФСБ.