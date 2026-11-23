В Уфе суд признал недействительным договор аренды лесного участка
Советский районный суд Уфы признал недействительным договор аренды лесного участка площадью 452 га, расположенного на территории Мечетлинского участкового лесничества Белокатайского лесничества. С соответствующим иском обратилась Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.
Проверка надзорного ведомства установила, что в январе 2022 года министерство лесного хозяйства республики по результатам аукциона заключило с индивидуальным предпринимателем договор аренды участка. При этом таксация лесных насаждений (оценка состояния, количества и качества лесных ресурсов) на нем проводилась в 2002 году.
Отмечается, что законодательство запрещает заключать договоры аренды лесных участков для заготовки древесины, если таксация проведена более десяти лет назад. Таким образом, договор заключили с нарушением требований: сведения о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений не соответствовали актуальным данным.
Природоохранный прокурор внес представление министру лесного хозяйства региона, но мер к расторжению договора не приняли. Прокурор обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.