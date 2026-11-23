Проверка надзорного ведомства установила, что в январе 2022 года министерство лесного хозяйства республики по результатам аукциона заключило с индивидуальным предпринимателем договор аренды участка. При этом таксация лесных насаждений (оценка состояния, количества и качества лесных ресурсов) на нем проводилась в 2002 году.