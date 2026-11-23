В суд направлено дело о похищении подростка в Красноярске
В суд направлено уголовное дело в отношении участников преступной группы, которые инициировали похищение 14-летнего подростка. Обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлены 19-летней жительнице Сургута и жителю Красноярска, сообщает ГСУ СКР по региону.
Согласно версии следствия, в январе 2026 года с жителями Сургута, Тюмени, Красноярска и Томска в одном из мессенджеров связались кураторы. Они предложили им заработок под видом прохождения стажировки в правоохранительных органах и курьерской работы по обмену криптовалюты.
В этот же месяц девушка приехала из Сургута в Красноярск, где проживал подросток. Ранее школьника ввели в заблуждение злоумышленники. Вместе с юношей фигурантка дела взломала сейфы и похитила более 2,5 млн руб. По инструкциям кураторов она отвезла подростка на арендованную квартиру, где контролировала его до момента задержания. При этом отцу ребенка поступило сообщение о якобы похищении его сына с требованием выкупа.
После пособница аферистов передала деньги жителю Тюмени. В дальнейшем средства дважды передавались через курьеров, установили правоохранители.
В управлении СКР региона уточнили, что красноярец, который выполнял роль курьера, также в январе получил от жителя Томска более 1 млн руб., которые были похищены мошенниками у 85-летней жительницы города Зеленогорска. Уголовные дела в отношении жителей Томска, Тюмени и иных соучастников выделены в отдельное производство.