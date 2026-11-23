В этот же месяц девушка приехала из Сургута в Красноярск, где проживал подросток. Ранее школьника ввели в заблуждение злоумышленники. Вместе с юношей фигурантка дела взломала сейфы и похитила более 2,5 млн руб. По инструкциям кураторов она отвезла подростка на арендованную квартиру, где контролировала его до момента задержания. При этом отцу ребенка поступило сообщение о якобы похищении его сына с требованием выкупа.