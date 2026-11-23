Выдача льготной ипотеки в Татарстане за месяц сократилась почти в пять раз
В октябре банки выдали в республике 559 кредитов на 3,7 млрд рублей
В Татарстане в октябре этого года выдали 559 ипотечных кредитов с господдержкой на 3,7 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество кредитов сократилось почти в пять раз: месяцем ранее банки оформили 2,7 тыс. ипотек на 16 млрд руб., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний размер льготного кредита в Татарстане составил 6,6 млн руб., средний срок — 264 месяца (22 года). На ипотеку с господдержкой пришлось 21% от общего количества выданных жилищных кредитов и 34% от их совокупного объема.
В Чувашии в октябре выдали 129 льготных ипотек на 710 млн руб. против 905 кредитов на 4,9 млрд руб. в сентябре. Средняя сумма составила 5,5 млн руб., средний срок — 240 месяцев. Доля господдержки в общем количестве ипотек достигла 16%, в объеме — 26%.
В Кировской области банки оформили 86 льготных кредитов на 470 млн руб. В сентябре показатель составлял 792 кредита на 4,3 млрд руб. Средний размер ипотеки достиг 5,5 млн руб., срок — 268 месяцев. Доля льготных программ составила 14% по количеству и 26% по объему.
В Марий Эл за октябрь выдали 69 ипотечных кредитов с господдержкой на 380 млн руб. Месяцем ранее было оформлено 401 кредит на 2,2 млрд руб. Средний размер займа составил 5,5 млн руб., срок — 276 месяцев. На льготную ипотеку пришлось 20% от общего количества жилищных кредитов и 36% от их объема.
Всего в России в октябре банки выдали 15,8 тыс. льготных ипотек на 96 млрд руб. Это минимальные показатели за последние полтора года. По сравнению с сентябрем количество кредитов и объем выдач сократились на 79%.
В ОКБ связывают октябрьское падение выдач с изменением условий льготных ипотечных программ. По словам директора по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике бюро Николая Филиппова, в сентябре заемщики стремились оформить кредиты до вступления в силу новых ограничений, что привело к перераспределению спроса и последующему снижению выдач.