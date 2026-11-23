В Татарстане в октябре этого года выдали 559 ипотечных кредитов с господдержкой на 3,7 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество кредитов сократилось почти в пять раз: месяцем ранее банки оформили 2,7 тыс. ипотек на 16 млрд руб., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).